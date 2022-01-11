Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, "2021 Adli Yılı Değerlendirme Toplantısı" düzenledi. Geçen yıl adliyeye ulaşan dosya sayısı ve suç oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bolu’da, 2021'de önceki yıla göre suç oranlarında artış gerçekleştiğini belirten Başsavcı Bektaş, "Genel itibarıyla 2021 yılında suç oranımız bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. Yılı 15 bin 500 civarında evrakla kapattık." dedi.

Her yıl suç oranlarının arttığını belirten Bektaş, bunların çeşitli sebeplerinin olduğunu, suç artışlarına yönelik hem sahada önlem alma hem de iş adliyeye intikal ettiğinde kısa sürede bitirme çalışmalarını yürüttüklerinii belirtti.

"Terör suçları azaldı, uyuşturucu suçları artış gösterdi"

Kent genelinde terör suçlarında düşüş yaşandığını ancak uyuşturucu suçlarında artış olduğunu kaydeden Başsavcı Bektaş, “Genel olarak yüzde 15 artış olmasına rağmen bazı önemli bürolarda düşüşler yaşandı. Örneğin, terör büroda geçen yıla oranla yüzde 50’ye yakın düşüş var. 2021 yılında özellikle uyuşturucuyla mücadele anlamında çok büyük çalışmalar sarf edildi ve güzel sonuçlar elde edildi. Yaklaşık 150 operasyon düzenlendi. Birçok kişi ele geçirildi ve aralarında tutuklananlar oldu ama toplama baktığımız zaman burada da yüzde 30’a yakın artış var” dedi.