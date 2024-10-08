Çok Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.10.2024 09:42

Balıkesir'de aranan 250 kişi yakalandı

Balıkesir’de asayiş uygulamaları kapsamında son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 250 kişi yakalandı.

Balıkesir'de aranan 250 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlünün aralarında olduğu 250 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Batman'da 4 araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Fransız milletvekili, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair yayınlardaki "çifte standardı" eleştirdi
15:15
Almanya, İsrail’e silah sağlamaya devam edecek
15:14
BM: İsrail ordusu 2 günde Gazze'nin kuzeyinde 118 saldırı gerçekleştirdi
15:18
TMSF'den indirimli lüks araç ihalesi
15:17
Polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
15:10
Aranan hükümlü çatı katında yakalandı
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ