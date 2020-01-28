Balıkesir Büyükşehir Belediyesimden yapılan açıklamada, her yıl 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın önemli turizm fuarlarından EMITT'in, 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşeceği kaydedildi.

Fuarda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde kamu ve özel sektörden diğer kurumların katılımıyla kentin doğal, kültürel ve yöresel zenginliklerinin tanıtılacağı belirtilerek, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yurt içinden ve yurt dışından katılacak turizm profesyonellerine ve ziyaretçilerine bölgeyi en iyi şekilde tanıtmak için 3 nolu holde B214 numaralı stantta ziyaretçilerini bekliyor olacak." ifadelerine yer verildi.