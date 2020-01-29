Valilikteki basın toplantısının ardından Gazi Huzurevi'ne geçen Bakan Selçuk, huzurevi sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Depremde evi hasar gördüğü için huzurevine getirilen 87 yaşındaki Vecihe Budak'ı odasında ziyaret eden Selçuk, yaşlı kadınla bir süre sohbet etti.

Çocuk Evleri Sitesi'nde de çocuklarla bir araya gelen Selçuk, ardından Kültür Park'taki çadırlarda kalan depremzedelerle buluştu

Burada oyun tırında çocukların yaptığı çalışmaları inceleyen Selçuk, çocuklarla yakından ilgilendi.

Selçuk, vatandaşların taleplerini dinledikten sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.