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Güncel
DHA 28.03.2024 13:34

Bakan Yumaklı, Kastamonu'da çiftçiye çeltik tohumu dağıttı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 68 ton çeltik tohumu ve 1500 adet fidan dağıtımı yaptı.

Bakan Yumaklı, Kastamonu'da çiftçiye çeltik tohumu dağıttı
[Fotograf: DHA]

Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Çeltik Tohumu Temini Programı'na katıldı.

Yumaklı, projeyi uygulamanın kolay olduğunu vurgulayarak, Türkiye genelinde üretimin artmasını ve tarım arazilerinin verimli bir şekilde kullanılmasını hedeflediklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, Kastamonu'da çiftçiye çeltik tohumu dağıttı

'Ülkemiz dünyada tohumculukta ilk 10 ülke arasında''

Türkiye'nin tohumculukta önemli bir konumda olduğunu söyleyen Yumaklı, ''Ülkemiz dünyada tohumculukta ilk 10 ülke arasında. Bu ülkede kullanılan tohumların yüzde 97'si kendi topraklarımızda üretiliyor. Vatandaşlarımızın tohumlar konusunda endişelenmesine gerek yok. Ülkemizin tohum konusunda hiçbir sorunu yoktur'' ifadelerini kullandı.

Yumaklı, tohumla ilgili bir sorun, problem olmadığını söyleyerek, ''Ebette bazı ürünlerde geliştirmemiz gereken alanlar var. Onları da hızla hem bizim bakanlığımıza ait kurumlar hem de özel sektör çok hızlı bir gelişim içerisinde. Yani dünyanın 117 ülkesine biz tohum ihraç ediyoruz. Öyle bir ülke durumundayız. İnşallah bizler, bütün Anadolu'nun bütün topraklarını sertifikalı tohumlarla buluşturmaya devam edeceğiz'' dedi.

Yumaklı, konuşmasının ardından çiftçilere çeltik tohumu, çam, mavi ladin, kuşburnu ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Törende toplam 68 ton çeltik tohumu ve 1500 adet fidan dağıtıldı.

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İbrahim Yumaklı Kastamonu Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Destek
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