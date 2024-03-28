Kastamonulular iftarda bir araya geldi

Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ve İş insanı Murat Sönmez tarafından organize edilen iftar programında kent protokolü ve siyaseti kentte yaşayan Kastamonulular ile iftarda bir araya geldi.

İftar programında konuşan Vali Mustafa Yavuz, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak; bu tür programların bir araya gelmek ve kaynaşmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Vali Yavuz, iftar programını düzenleyen Dernek Başkanı Gülhan Kaynar'a ve iş insanı Murat Sönmez ile emeği geçen herkese teşekkür ederek, Ramazan aylarını tebrik etti.