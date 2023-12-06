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Güncel
İHA 06.12.2023 10:58

Bakan Özhaseki, Malatya’da çarşı merkezi projesini yerinde inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya’da depremde yıkılan çarşının yerine yapılacak olan yeni projeyi ve çalışmaları inceledi.

Bakan Özhaseki, Malatya’da çarşı merkezi projesini yerinde inceledi

Bakan Özhaseki, Malatya Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettikten sonra kent merkezindeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İlk olarak Malatya Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Özhaseki, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye ziyaretin anısına çeşitli hediyeler verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Büyükşehir Belediyesi ziyareti sırasında Şeref Defteri’ni de imzaladı. Daha sonra beraberindekiler ile kent merkezindeki çarşı projesini inceleyen Bakan Özhaseki, burada müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı. Proje resimlerini inceleyen Özhaseki, daha sonra il koordinasyon kurulu toplantısına katılmak üzere alandan ayrıldı.

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