İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kurusıkı tabancaları kurduğu atölyede gerçek silahlara dönüştürdüğünü ve sattığını belirledi.

Çınar Mahallesi'ndeki atölyeye baskın düzenleyen polis, çok sayıda kurusıkı tabancadan gerçek silaha dönüştürülmüş satışa hazır silah, çok sayıda kurusıkı tabanca, mermi, tabancalara ait şarjör ve silah üretiminde kullanılan malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.