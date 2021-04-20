Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağcılar'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bağcılar'da çok sayıda silah ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kurusıkı tabancaları kurduğu atölyede gerçek silahlara dönüştürdüğünü ve sattığını belirledi.
Çınar Mahallesi'ndeki atölyeye baskın düzenleyen polis, çok sayıda kurusıkı tabancadan gerçek silaha dönüştürülmüş satışa hazır silah, çok sayıda kurusıkı tabanca, mermi, tabancalara ait şarjör ve silah üretiminde kullanılan malzeme ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Sıradaki Haber
Aydın'da otomobilin vites kutusuna gizlenmiş 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz