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Bağcılar'da bir kişi ölü halde bulundu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bağcılar'da bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
İstanbul Bağcılar'daki İnönü Mahallesi'ndeki boş arsada bir kişinin silahla başından vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, S.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
S.Ö'nün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.
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