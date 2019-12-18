Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Suriye'de DEAŞ tarafından ağır hasar verilen, ecdat yadigarı El Bab Ulu Cami'nin restorasyonunda son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları içerisindeki El Bab Ulu Cami'nin, iç savaşta DEAŞ bombardımanına maruz kalarak ağır hasar gördüğünü söyledi.

Genel Müdürlüğün talimatı üzerine Gaziantep Bölge Müdürlüğü teknik personelinin Haziran 2017'de camide gerekli incelemeleri yaptığını anlatan Ertem, "Ecdat yadigarı caminin gelecek nesillere aktarılması ve daha fazla zarar görmemesi için acilen müdahalede bulunup, restore etmeye karar verdik." dedi.

Teknik çalışmalar ve proje işlemlerinin ardından Mart 2018'de ihalesi yapılan restorasyona ilişkin çalışmaların Nisan 2018'de başladığını bildiren Ertem, restorasyonun ihale bedelinin 10 milyon 393 bin 815 lira olduğunu dile getirdi.

Ertem, şunları kaydetti:

"Suriye'deki iç savaşta terör örgütü DEAŞ'ın ağır hasar verdiği, bazı bölümleri yıkılan, bazı bölümleri de ibadete kapatılan Ulu Cami'de Genel Müdürlüğümüzce başlatılan restorasyon çalışmaları yüzde 99 oranında tamamlandı. Bu, Suriye'de gerçekleştirdiğimiz ilk restorasyon çalışması. Vakfın iyilik ve barış elini ecdadımızın bir yadigarına daha dokundurmanın memnuniyetini duyuyoruz."

El Bab Ulu Cami

12. yüzyılda Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Ulu Cami, Memlüklüler döneminde (744/1343) yenilendi.

Caminin harim kısmı kıble duvarına paralel iki şahin halinde uzanıyor. Her kısmın üzeri onar kubbe ile örtülü olan caminin, revaklı avlusunun ortasındaki şadırvan Osmanlı döneminde eklendi.

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Suriye'de bulunan Nebi Huri Türbesi ve Camisi ile Ömer Bin Hattab Camisi'nin de eski haline kavuşturulması için çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: AA