Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı, lastik botla Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Bölgeye sevk edilen ekipler, 17 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Balıkesir
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