Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvacık'ta su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çanakkale'den Balıkesir’in Edremit ilçesi istikametine seyreden Berkan Ergen idaresindeki 59 ES 179 plakalı otomobil, Ayvacık Barajı rampalarında kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü Berkan Ergen ile araçta bulunan İrfan ve Nermin Ergen, araçta sıkışarak yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
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