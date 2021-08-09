Hacıbektaşoğlu, Valilikte gerçekleşen kabulde yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

Ekiplerin bölgede 10 gün boyunca görev yaptığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Devletimiz orman yangınlarını söndürmede büyük bir seferberlik ilan ederek, gerekli tüm adımları atmıştır. Yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." diye konuştu.