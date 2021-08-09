Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 5 sığınmacı yakalandı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 sığınmacı yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyü ile Vize ilçesine bağlı Kömürköy köyünde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Afganistan uyruklu 5 sığınmacıyı yakaladı.
Sığınmacılar, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Suriyeli Sığınmacı
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