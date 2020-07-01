Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayvacık'ta 5 dönüm zeytinlik yandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde zeytinlikte çıkan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.
Ayvacık-Babakale yolu kıyısındaki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünce 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve Ayvacık Belediyesi tarafından yangın ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen alevlerin, 5 dönüm zeytinlik alanda zarara yol açtığı öğrenildi.
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