Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde ilerleyen S.A. yönetimindeki ticari araç ile Selanik Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile araçların içerisindeki 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan 3 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Ambulans Aydın İtfaiye Polis Trafik Kazası
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