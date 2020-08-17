Alınan bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın, Priene Antik Kenti içerisindeki ağaçlara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye gönderildi.

Yangına havadan 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor.