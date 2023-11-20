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Güncel
İHA 20.11.2023 17:36

Aydın'da yaşayan Elazığlılar memleket hasretini gidermek için gece düzenledi

Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, memleket hasretini gidermek ve ilde yaşayan Elazığlıların kaynaşması amacıyla 'Elazığ’a Hasret Gecesi' düzenledi.

Aydın'da yaşayan Elazığlılar memleket hasretini gidermek için gece düzenledi

Protokol üyelerinin yanı sıra Aydın'da yaşayan Elazığlıların yoğun ilgi gösterdiği gecede yöreye ait halk oyunları sergilenip yöresel türküler seslendirildi.

ADÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen geceye Millî Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Belediye Başkan Yardımcıları Nazif Bilginoğlu, Mustafa Pirinçci ve Mustafa Aksu, AK Parti Aydın Mileltvekili Ömer Özmen, siyasi partilerin il başkanları, Ege Elderfed Başkanı Metin Karataş, çevre illerin Elazığ dernek başkanları ve Elazığ’ a gönül verenler katıldı.

Aydın Elazığlılar Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Necati Gür, davete icabet gösterip katılanlara teşekkür ederek gecede sesi ve oyunları ile Elazığ havası estiren katılımcılara ve etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Usta oyuncu ve yönetmen Rıdvan Dağları’ın sunduğu gecede Elazığ Belediyesi Kürsübaşı ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ses Sanatçısı Zülfü Demirtaş sahne aldı. Elazığ yöresine ait türkülerin ve manilerin seslendirildiği gecede yöresel halk oyunları ekibi gösteri yaptı. 

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