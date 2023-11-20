Karaman'da rüzgar mısırlara zarar verdi

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, merkeze bağlı Ortaoba köyünde rüzgarın hasar verdiği mısır tarlalarında incelemelerde bulunarak çiftçilerde bilgiler aldı.

Mehmet Bayram, mısır ekili 3 bin dekar alanda hasar oluştuğunu belirterek, "Şu anda Karaman merkeze bağlı Ortaoba köyümüzdeyiz. Köyümüzde yaklaşık 3 bin dekar alanda hasadı yapılmayı bekleyen mısırın yerle bir olduğunu gördük. Hasat yapılmamış tarlalar tamamen biçer girmeyecek şekilde kırılarak yatmış vaziyette. Bu durum çiftçimiz için zor bir süreç. Doğal afetler ülkemizin gerçekleri ve burada da yaşanan bir doğal afettir. Bu yaşananlardan dolayı çiftçilerimizin ciddi bir mağduriyeti var. Şu anda içinde bulunduğumuz tarla 40 dönüm ve ciddi oranda hasar olduğunu görüyoruz. Çiftçilerin buraya biçer sokup söktürme şansı yok. Mısır tamamen karışık bir şekilde tarlaya yatmış durumdadır. Yaptığımız incelemelerin ardından buradaki hasarlarla ilgili bilgileri valimiz ve milletvekillerimize ileteceğiz. Bu anlamda tarlalarında hasar oluşan tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diliyoruz" dedi.