Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf:AA]
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Murat Y. ile Mithat Y, Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi’nde gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında, 280 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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