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Güncel
İHA 23.07.2023 17:06

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde bir şahsın evinde yapılan aramalarda 5 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekipler tarafından yapılan koordineli çalışmada Hıdırbey Mahallesi'nde T.T. isimli şüpheli şahısın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan T.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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