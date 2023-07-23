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Güncel
AA 23.07.2023 16:37

Bolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü

Bolu'da meydana gelen çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü

Beşkavaklar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın terası olarak kullanılan çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, zorlu koşullarda yangına müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada yangına müdahalede güçlük çeken itfaiye ekiplerine tepki gösteren bina sakinleri ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Bina sakinlerinin bölgeden uzaklaştırılmasının ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara yol açtı.

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