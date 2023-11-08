Aydın’da son 10 yılda 22 bin organ bağışı yapıldı

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Bisikletliler Derneği işbirliği ile bisiklet turu düzenlendi. Organ bağışının önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturulması amaçlanan etkinlikte aynı zamanda sağlıklı yaşam ve hareketli hayatın önemi de vurgulandı. Gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde Aydın’ın organ bağışı ile ilgili rakamları da açıklanırken, il genelinde 2013 yılından bu yana toplam 22 bin 661 kişi organ bağışında bulunurken, Türkiye sıralamasına bakıldığında ise Aydın, 13. sırada yer aldı. 2022 verilerinde organ bağışı sıralamasında 7. sırada yer alan Aydın, 2023 yılı verilerine göre 13. sıraya geriledi. Gerçekleştirilen basın açıklamasında açıklanan rakamlar ile organ bağışının önemi bir kez daha gözler önüne serilirken, nakil bekleyen hastalara umut olunması çağrısı yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Her yıl tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün olan binlerce kişi nakil beklerken hayatını kaybetmekte veya cihazlara bağlı halde hayata tutunmaya çalışmaktadır. Unutmamak gerekir ki biz veya bir yakınımız da aynı durumda olabilir. 2010 yılından bugüne kadar Türkiye geneli gerçekleşen beyin ölümü sayısı 23 bin 180 iken aile izni sayısı 5 bin 913'tür. Yine 2010 yılından bugüne kadar ilimizde gerçekleşen beyin ölümü sayısı 380 iken aile izin sayısı 130'dur. Bu rakamlar bize beyin ölümü sayılarıyla aile izniyle arasındaki farkın büyüklüğünü yani aile izninin önemini göstermektedir. Diğer bir anlatımda bir tarafta sağlam organların toprak olduğunu bir tarafta ise nakil bekleyen hastaların nakil beklerken hayatlarını kaybettiğini ya da cihazlara bağlı halde hayata tutunmaya çalıştıklarını göstermektedir. İlimizde 2013 yılından bugüne kadar 22 bin 661 kişi organ bağışında bulunmuş ve Türkiye sıralamasında bakıldığında 2023 yılı verilerine göre 13. sırada yer almaktadır. Organ yetmezliği sorunu yaşayan hastalarımız için büyük bir umut ışığı olan organ bağışı haftasının en etkin ve verimli bir biçimde kullanılması hastalarımız için motive edici bir unsur olabileceği gibi aynı zamanda organ bağışı konusunda vatandaşlarımızın farkındalığın arttıracak olması da organ bağışı ve organ şeylerine arttırılması yönünde olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bu bilinçle her yıl ülkemizde 3-9 Kasım organ ve haftası çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir, ilimizde bu etkinlikler organ bağışı haftası ile sınırlı kalmayıp yıl boyunca devam etmektedir. Bu çerçevede organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen bisiklet turu etkinliğine destek olmak üzere bisikletleri ile gelen Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi Başkanına, Dernek üyelerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.