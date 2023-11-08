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Güncel
DHA 08.11.2023 11:50

Suriye'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek Niğde'de toprağa verildi

Suriye'de, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in cenazesi memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Suriye'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek Niğde'de toprağa verildi
[Fotograf: DHA]

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek’in cenazesi, Kilis’te düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'nin Yıldıztepe beldesine getirildi.

Bekar olan şehit Özbek için Yıldıztepe Beldesi Camisi'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, Niğde Valisi Cahit Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, milletvekilleri, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Suriye'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek Niğde'de toprağa verildi

Tören sırasında şehidin annesi Şerife Özbek, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Mustafa Özbek, kardeşleri ve diğer yakınları da tabutuna sarılıp ağladı.

Şehidin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası dualarla belde mezarlığında toprağa verildi.

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