Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Karacasu ilçesinde sahte içki satılan eğlence mekanlarına yönelik operasyonda, 525 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Yayla Mahallesinde bulunan bazı eğlence mekanlarında sahte içki satıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda A.D, M.O. ve E.A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 525 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.A. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken A.D. ve M.O.'nun işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: aydın karacasu ilçesi sahte içkiSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 11:32
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