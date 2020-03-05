Aydın'ın Yayla Mahallesinde bulunan bazı eğlence mekanlarında sahte içki satıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.D, M.O. ve E.A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 525 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken A.D. ve M.O.'nun işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.