Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da polisten kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde durdurulan otomobilde 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Aydın'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı Yüksel Yalova Stadı önünde, 48 TL 359 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin dur ihtarını uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kamyon ve ekip otosuna çarptı.
Kaza yapan otomobilde 20 gram kristal uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü C.Ç, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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