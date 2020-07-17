Tatilini balık tutarak geçiren Ulaş İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Semih Atalay, "Evde kitap okuyorum, öğleden sonra da Ulaş Gölüne gelerek arkadaşlarımla hem dinleniyor hem de balık tutuyorum." dedi.

Atalay, "Gölümüz çok güzel. Burada temiz hava, sessizlik, sakarmeke ve diğer yaban kuşları güzel görüntü oluşturuyor. Balık tutup gölü izlemek tüm yorgunluğumuzu alıyor. Böyle bir imkana sahip olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.