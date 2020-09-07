Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, piyasaya arz edilecek kuru incirin tamamını alabilecek imkanlara sahip olduklarını belirterek, "Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) kuru incirde şu andaki fiyatlara bakarak izlemeye devam edecek. Şayet fiyatlar çiftçi memnuniyetsizliğine sebep olacak noktaya gelirse TMO hemen devreye girecek ve alım yapmaya başlayacaktır." dedi.

Tunç, İncirliova ilçesinde bir soğuk hava deposunda düzenlenen kuru incir sezonu açılış töreninde, Türkiye'de 521 bin dekar alanda ortalama 305 bin ton incir üretiminin yapıldığını belirtti.

Kuru incir ihracatında dünyada ilk sırada bulunduklarını aktaran Tunç, Aydın'ın da Türkiye'deki incirin yüzde 61,4'ünü tek başına ürettiğini vurguladı.

TMO'nun geçen yıl kuru incir fiyatlarında yaşanan düşüşü engellemek ve oluşabilecek üretici mağduriyetini önlemek amacıyla bu üründe alım yaptığını dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

"Kuru incir bölge ekonomisi için çok önemli. Geçen yıl 268 milyon dolarlık incir ihracatı yapıldı. 2020 yılında kuru incir rekoltesinin 85 bin 585 ton olacağını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisimizi kuru incir alımı ile görevlendirdi. TMO kuru incir alım görevinde, şu andaki fiyatlara bakarak izlemeye devam edecek. Şayet fiyatlar çiftçi memnuniyetsizliğine sebep olacak noktaya gelirse TMO hemen devreye girecek ve alım yapmaya başlayacaktır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, TMO ve TARİŞ İncir Birliği arasında iş birliğine gidildi ve bugün burada bir protokol imzalanacak. Kuru üzümde de, kuru incirde de gereken tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Gerektiği takdirde TMO kuru incir alımlarına, 14 Eylül’den itibaren Germencik ve Nazilli'de Tariş İncir Birliği alım noktalarında başlayacaktır. TMO, üreticilerimiz tarafından arz edilecek kuru incirin tamamını alabilecek bütçeye ve depo kapasitesine sahip olarak devreye girmektedir. Her zaman söylediğim gibi üreticimizi asla mağdur etmeyiz."

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da incire katma değer kazandırılması için kentte yeni çalışmaların ortaya konulduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından TMO ile TARİŞ İncir Birliği arasından kuru incir alım protokolü imzalandı.