Aydın'da alınan bilgiye göre, Alangüllü Mahallesi'nde yaşayan Gençoğlu'nun 3 gün önce ot toplamak için Deve Güreşi Arenası mevkisine gittiğini ancak kendisine ulaşamadıklarını belirten yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Gençoğlu'nun son olarak görüldüğü bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin drone desteğiyle yürüttüğü çalışmalar sürüyor.