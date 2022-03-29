Aydın'da bir süredir etkili olan soğuk hava yerini sıcak ve güneşli havaya bırakarak hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, `Ege Bölgesi genelinde yükselmeye başlayan hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonuna kadar 5 ila 10 derece arasında artacak.

Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Aydın'da bu hafta içerisinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı; 29 Mart Salı 10/23, 30 Mart Çarşamba 7/24, 31 Mart Perşembe 8/25, 1 Nisan Cuma 14/27, 2 Nisan Cumartesi 13/26 derece olarak ölçülecek` ifadelerine yer verildi.