Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ünye'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
[fotoğraf: iha]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ordu'da Liseler Mahallesi Niksar Caddesi veteriner mevkisinde, Kürşad Türk (22) yönetimindeki 52 ES 161 plakalı hafif ticari araç, park halindeki servis minibüsüne, ardından kaldırımdaki aydınlatma direğini çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından Niksar Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İzmir'de 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz