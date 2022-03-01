Altıntaş Mahallesi’nde denetimlerini gerçekleştiren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu kısa süre sonra durduruldu.

Otomobilden yaya olarak kaçmak isterken yakalanan S.O. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada tabanca ve mermileri ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, S.O. hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan gece boyunca polis ile çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan denetimlerde de çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada tabanca, mermi, ses fişeği ile uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.