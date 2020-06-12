Aydın, Akçakonak Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 4 helikopter, karadan da 15 arazöz ile müdahale ediliyor.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük çektiği belirtildi.