Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Aydın, Akçakonak Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan 4 helikopter, karadan da 15 arazöz ile müdahale ediliyor.
Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük çektiği belirtildi.
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