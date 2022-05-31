Aydın’da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şahıs da tutuklandı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 71 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 75 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şahıs da tutuklandı.

u zaman diliminde yapılan çalışmalar neticesinde; 24,46 gram kubar esrar, 298,54 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza, 4,59 gram skunk ve 20 kök kenevir bitkisi ve 3,25 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, `Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir` ifadelerine yer verildi.