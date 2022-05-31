AUZEF final sınavları 4 Haziran ve 5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen ara sınava ait sınav giriş belgeleri 12 Nisan’da açıklanmıştı.

Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alınacak.

AUZEF final sınavları hangi tarihte?

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alınabiliyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLA

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.