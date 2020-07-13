Aydın'da alınan bilgiye göre, O.A. yönetimindeki 34 AGD 466 plakalı otomobil, Söke-Milas kara yolu Sanayi Kavşağı'nda yoldan çıkarak 11'inci Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı ve Garnizon Komutanlığı binasının bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken, sürücü yaralandı.

Sürücü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.