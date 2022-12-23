Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 16:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aydın'da 5,8 ton sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jandarma operasyonunda sahte 5,8 ton sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan iş yerine dün akşam operasyon yapıldı. Buradaki aramalarda; 30 varil içinde 5,7 ton sahte şarap ve 105 litre sahte rakı ile saf alkol üretmek için kurulmuş düzenek ve 8 alkol ölçüm kiti bulundu. Sahte içki ve malzemelere el koyulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki Aydın
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