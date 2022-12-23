İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan iş yerine dün akşam operasyon yapıldı. Buradaki aramalarda; 30 varil içinde 5,7 ton sahte şarap ve 105 litre sahte rakı ile saf alkol üretmek için kurulmuş düzenek ve 8 alkol ölçüm kiti bulundu. Sahte içki ve malzemelere el koyulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.