İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı zanlıların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.B, A.G. ve Ö.C.Ö. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ecza hapı ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Zanlılardan Ö.C.Ö. ve A.G. emniyetteki ifadelerinin ardından, M.B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.