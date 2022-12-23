Osmanlı döneminde Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırılan cami, medrese, şadırvan, kütüphane ve çeşmeden oluşan külliye şeklinde inşaatı tamamlanarak 1794 tarihinden itibaren kesintisiz şekilde hizmet veren tarihi ibadethanede, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2017'de başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bugün ibadete açılan camide, İl Müftüsü İrfan Üstündağ kıldırdığı ilk cuma namazında Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı da saf tuttu.

Cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Bacanlı, restorasyon çalışmaları tamamlanan caminin, İlçe Müftülüğüne tesliminin gerçekleştirildiğini kaydetti.