Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 95 litre sahte içki ele geçirildi
[arşiv haber, TRT]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, jandarmanın yılbaşı öncesi denetimlerinde 95 litre sahte içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde sahte içki üreten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Adreslerde 95 litre sahte içki ve 3 anason kiti ele geçirildi.
Gözaltındaki zanlıların işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin Sahte Alkol Sahte İçki
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