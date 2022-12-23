Bölgede sabah saatlerinden itibaren denetimlerine başlayan trafik ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Sahada 5 gündür kış lastiği denetimi gerçekleştiren ekipler, 642 kontrol yaparak denetimleri sıkı tutuyor.

Kış lastiği takmayan veya lastiği kriterleri karşılamayan 8 aracın sürücüsüne, kanun maddesi gereğince toplam 8 bin 920 lira ceza kesildi.

Ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda da bilgilendirdi.