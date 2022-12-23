Karayolları ve belediye ekipleri yolları, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri, zincirsiz yola çıkmamaları ve araçlarına kar lastiği takmaları konusunda uyardı.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde de kar etkili oldu.

Valilik, sosyal medya hesabından, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle sürücülerin mağdur olmaması ve kazaya sebebiyet vermemesi için kar lastiği kullanımına özen gösterilmesi, araçlarda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulması uyarısı yaptı.