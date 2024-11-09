Aydın merkezli uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine 5 şüpheliyi teknik takibe aldı.
Ekipler, Aydın ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Y.Ş., C.İ., M.Ç., B.T.Y. ve B.Ü'yü gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 150 gram skunk ve 17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler C.İ, M.Ç. ve B.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.