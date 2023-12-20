Puslu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.12.2023 10:50

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü

Vali Ekici mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşının ardından 20 Aralık 1930'da Kırklareli'ni ziyaret ettiğini bildirdi.

Atatürk'ün 93 yıl önce kentte coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandığını ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Onu karşılamak ve yakından görmek isteyen hemşerilerimiz onun şehre
gelişi ile büyük bir mutluluk ve onur yaşamışlardır. İlimizi ziyaret ederek kent halkıyla bir araya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatandaşlarla Cumhuriyet'in kazanımları ve millet olmanın bilinci hakkında sohbetler etmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler
üzerine çıkarmak ve 'Millete efendilik yoktur, hizmet vardır' düsturuyla
ülkemize ve aziz milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için gece, gündüz
hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günün yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum."

ETİKETLER
Kırklareli
Sıradaki Haber
"Maraş dondurması"nın ham maddesi salebin fideleri toprakla buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
ABD'li havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, New Shepard roketini başarıyla fırlattı
11:26
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
11:26
Avustralya'da Airbnb'ye 15 milyon Avustralya doları ceza verildi
11:25
Avrasya Tüneli'nden 7 yılda 123 milyon geçiş yapıldı
11:21
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 11 ayda 366 bin yolcuyu ağırladı
11:22
DSÖ, COVID-19'un alt varyantının ayrı olarak izlenmesi gerektiğine karar verdi
Ankara'nın denize hasret martıları
Ankara'nın denize hasret martıları
FOTO FOKUS
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ