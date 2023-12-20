Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü

Vali Ekici mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşının ardından 20 Aralık 1930'da Kırklareli'ni ziyaret ettiğini bildirdi.

Atatürk'ün 93 yıl önce kentte coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandığını ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Onu karşılamak ve yakından görmek isteyen hemşerilerimiz onun şehre

gelişi ile büyük bir mutluluk ve onur yaşamışlardır. İlimizi ziyaret ederek kent halkıyla bir araya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatandaşlarla Cumhuriyet'in kazanımları ve millet olmanın bilinci hakkında sohbetler etmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler

üzerine çıkarmak ve 'Millete efendilik yoktur, hizmet vardır' düsturuyla

ülkemize ve aziz milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için gece, gündüz

hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günün yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum."