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Güncel
AA 05.12.2023 17:50

Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 103'üncü yıl dönümü tiyatral gösteriyle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e ilk gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tiyatral gösteri sunuldu.

Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 103'üncü yıl dönümü tiyatral gösteriyle kutlandı

Bilecik Garı'ndaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirlerin seslendirilmesiyle başladı.

Halk Eğitimi Merkezi ekibinin halk oyunları gösterisinin ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin, "Milli Mücadele'deki Bir Dönüm Noktası: Bilecik" konulu sunum yaptı.

Bilecik'in Milli Mücadele'deki önemine değinen Bilgin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'yi bir bakıma Bilecik'ten başlatmıştır çünkü Batı Cephesi'nin merkezi olarak Bilecik'i seçmiştir ve sürekli olarak bu coğrafyada yer almıştır." dedi.

Etkinlik, Bilecik Garı'nda gerçekleşen Bilecik Mülakatı'nın tiyatral gösteri ile canlandırılması ve "Atatürk'ün Bilecik'e Teşrifleri ve Bilecik Mülakatı'nın 103'üncü Yıl Dönümü" başlıklı serginin gezilmesiyle tamamlandı.

Programa Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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