Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı...
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs’ta yapılacak.
ATA AÖF Final sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav giriş belgesinin yayımlandığı duyuruldu.
ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.
Yarıyıl Sonu (Final) sınav giriş belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da ulaşabilirsiniz.
ATA AÖF Sınav Giriş Belgesi alma ekranı
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