ATA AÖF Final sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav giriş belgesinin yayımlandığı duyuruldu.

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

Yarıyıl Sonu (Final) sınav giriş belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF Sınav Giriş Belgesi alma ekranı