Kapalı spor salonunda düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığınca gönderilen malzemelerin öğrencilere hediye edildiğini söyledi.

Özel çocukların kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Akbıyık, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kanunlarımız ve mevzuatımız ile tüm kurum ve kuruluşlarımız özel çocuklarımızın, vatandaşlarımızın yanındadır. Hakkari'de ikinci ligde olan engelli basketbol takımımız var. Onlar da ne kadar sporun içinde olduklarını gösteriyorlar. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın startıyla malzemelerin tırlarla illere gönderildiğini belirterek, "Bizim de tırımız dün geldi ve malzememizi indirdik. Bugün de özel öğretim kurumlarına malzeme dağıtımı gerçekleştirdik. Dezavantajlı öğrencilerimizin spora kazandırılması, spor ortamının onlar için hazır hale getirilmesi anlamında kıymetli bir projedir. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi gönüllüleri özel eğitim öğrencileriyle yaptığı etkinliğin ardından öğrenci ve aileleriyle sohbet eden Akbıyık, malzemeleri ilgililere teslim etti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Salih Kaya, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı ve takım antrenörü Ali Mesut Keskin, antrenör ve sporcular katıldı.