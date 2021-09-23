Muş Devlet Hastanesinde görev yapan doktorlar, Kovid-19 tedavisi gören hastalarına "nefes" olabilmek için çabalıyor.

Koruyucu kıyafetlerin içinde saatlerce kalan, görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için gayret gösteren doktorlar, vatandaşların başta aşı olmalarını, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmamasını istiyor.

Yoğun bakımda tedavi gören ve aşı olmamanın pişmanlığını yaşayan hastaların "beni solunum cihazına bağlayın" ve "uyutun" taleplerine tanıklık eden doktorlar, vatandaşlara "aşı olun" çağrısı yaptı.

"Hastaların pişmanlıklarını görüyoruz"

Hastanenin Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde görevli Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ecem Aydın Koçoğlu, AA muhabirine, son dönemde salgına yakalananlarının sayısının arttığına işaret etti.

Özellikle yoğun bakımda aşı olmayan hastaların oranının çok yüksek olduğunu belirten Koçoğlu, "Aşısını yapan hastalar çok kısa sürede taburcu ediliyor, hiç aşı olmayan hastalarımız maalesef yoğun bakımda uzun süre tedavi görmekte. Çoğu hastamız aşı olmadığı için çok pişman ve aşılarını olmak istiyor. Hastaların pişmanlıklarını görüyoruz. Bu da aşının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

Aşı olmayan hastaların çok ciddi solunum sıkıntısı yaşadığını anlatan Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Aşı olmayan 20-30 yaş aralığındaki hastalarımız çok ciddi süreçlerden geçiyor. Genç hastalar çok üzüldüklerini belirtiyor. Gençlerin pişmanlıklarını görmek bizi de üzüyor. Sadece olay aşıyla bitmiyor. Aşı olsak, semptom göstermesek bile bulaşıcılığı devam eden bir virüs. Bu nedenle aşı olsak bile maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor."

"Yatan hastalarımızın çoğu aşısız"

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ahmet Saraç da aşının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Aşının yoğun bakım hasta sayısı ve ölüm oranlarını ciddi derecede azalttığını aktaran Saraç, şöyle devam etti:

"Halkımıza aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Hastalar 'bizi solunum cihazına bağlayın' ve 'uyutun' diyor. Bunu engelleyecek önemli koz var, aşı. Burada çok genç hastalar kaybettik, hepsi de aşısızdı. Şu anda yatan hastalarımızın çoğu aşısız. Halkımızı aşı olaya davet ediyoruz. Aşı olmayıp çok pişman olan hasta gördük. Bu hastalığa ve aşının koruyucu olduğuna inanmayanlar var. İnanın bu kişilere çok üzülüyoruz."