Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası toplu taşımada "aşısı olmayana PCR testi zorunluluğu" başladı.

Şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.

Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğunda PCR testi zorunluluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Aşı gönüllülük esasında olacak"

Salgına karşı en güçlü mücadele aracı olan aşılamada dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Aşı tedarikinde de oldukça iyi durumdayız. Ülkemizde bazı kesimlerin hala aşıya tereddütle yaklaştığını görüyoruz, aşı gönüllülük esasında olacak. Sürekli dönüşen ve değişen virüse karşı aşı dışında başka bir korunma yöntemi bulunmuyor. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmektedir, yürütülecektir. Sürekli dönüşen ve değişen virüse karşı hali hazırda aşı dışında bir korunma yöntemi bulunmuyor.https://t.co/zBGapp2XNx pic.twitter.com/Us8hwIquEJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2021

Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu

Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen öğrencilerimizin geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğuınu aklımızdan çıkarmamalıyız. 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ama aşı olmayan öğretmen ve görevlilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız.