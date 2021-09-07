2021 DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS 2021 tercih işlemlerinde son gün...
DGS tercihleri ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinde son gün bugün. Adaylar, tercihlerini bugün ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. 2021 DGS tercih işlemleri... ÖSYM AİS DGS tercih yapma...
Açıklama, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün'den geldi.
Değerli DGS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 27, 2021
2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır.
Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2021DGS
DGS 2021 tercihleri ne zaman?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans mezunlarının girdiği Dikey Geçiş Sınavı tercihleri 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
2021 DGS tercih işlemleri için tıklayınız
Tercihler, adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek.
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